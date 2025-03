Ryanair e il taglio delle tasse sugli aeroporto minori: «Ci saranno più voli e tariffe più basse»

trasporti

La compagnia aerea Ryanair ha accolto con favore la decisione della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti di Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria a partire da luglio.

«È evidente l’impatto diretto e immediato che la riduzione dei costi di accesso può avere sull’aumento del numero di voli, aeromobili e tariffe basse negli aeroporti – come dimostra la crescita record del traffico che Ryanair sta portando in Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia», afferma una nota della società. «La decisione del presidente Schifani di abolire l’addizionale municipale porterà un reale valore a tutti i siciliani, che ora vedranno i benefici che una maggiore connettività durante tutto l’anno porta in termini di maggiore turismo, più posti di lavoro e tariffe più basse», prosegue.

Ryanair annuncerà la sua risposta a questa iniziativa nelle prossime settimane, ma «assicura ai residenti della Sicilia e, in particolare, a coloro che volano dall’Aeroporto Trapani-Marsala Vincenzo Florio, che avranno più destinazioni e voli a basso costo tra cui scegliere».