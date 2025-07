Travolta dall’inchiesta su corruzione, Sabrina De Capitani si è dimessa dall’incarico di portavoce del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

il caso

I pm e la guardia di finanza di Palermo le contestano due episodi

Sabrina De Capitani, la portavoce del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, ha rassegnato nel pomeriggio le dimissioni dall’incarico. La scelta è certamente legata agli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Palermo e condotta dalla guardia di finanza, che la vede indagata per due episodi di corruzione. Nello stesso fascicolo la comunicatrice padana è stata iscritta sul registro degli indagati insieme allo stesso presidente dell’assemblea regionale, alcuni membri del suo staff e due imprenditori che operano nel mondo degli eventi e della cultura.