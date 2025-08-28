Meteo
Sale il rischio incendi per il gran caldo in tutta la Sicilia. Attesi oggi 37 gradi a Palermo
La Protezione Civile ha messo in stato di allerta arancione tutta la Regione tranne la provincia di Trapani dove il livello è massimo
La Protezione civile regionale della Sicilia ha pubblicato ieri l’avviso che prevede per oggi rischio incendi con livello di allerta arancione. Unica tra le nove province a fare eccezione la provincia di Trapani dove l’attenzione sarà massima.
Per la città di Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi ed un livello 1 per quanto riguarda il rischio di ondate di calore (colore giallo).
