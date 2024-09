Salta i tornelli ed entra in Curva Nord al Massimino. Daspo per un 45enne pregiudicato

Catania calcio

L'episodio nell’incontro di calcio Catania-Picerno dello scorso 14 settembre. La Digos lo ha identificato grazie alle immagini della videosorveglianza. Non potrà assistere gli incontri per 5 anni

Ha forzato il sistema di accesso ai tornelli dello stadio “Angelo Massimino” per assistere all’incontro di calcio Catania-Picerno dello scorso 14 settembre. La Polizia di Stato lo ha identificato grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza. Gli agenti della Digos etnea sono riusciti a risalire all’identità del tifoso che, pur essendo sprovvisto di un valido titolo d’ingresso, è riuscito a posizionarsi nel settore Curva Nord durante la manifestazione sportiva, pensando, evidentemente, di rimanere impunito.

Si tratta di un pregiudicato catanese di 45 anni, già sottoposto, in passato, al Daspo, emesso dal Questore di Agrigento. A causa della sua condotta del tutto contraria alle norme, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e, a conclusione dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine, il Questore di Catania ha emesso nei suoi confronti un ulteriore Daspo della durata di cinque anni con obbligo di firma presso gli Uffici di Polizia.