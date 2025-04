Salva la casa del Postino di Troisi a Salina: non è abusiva

il caso

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso presentato dal proprietario

La casa del Postino di Neruda nell’isola di Salina, diventata famosa per il film con Massimo Troisi, è salva e non dovrà essere demolita. Il giudice relatore del consiglio di giustizia amministrativa Nino Caleca e il presidente Ermanno de Francisco hanno infatti accolto il ricorso straordinario presentato al presidente della Regione dal proprietario Giuseppe Cafarella per chiedere la sospensione del provvedimento del Comune di Malfa che aveva dichiarato in parte abusivo l’immobile. A chiedere l’intervento del Comune e dei carabinieri era stata una vicina di casa che aveva segnalato un ampliamento non autorizzato della villa durante la fase di ristrutturazione.

Il proprietario ha sempre contestato il presunto abuso e ha chiesto che la «Casa del Postino» diventasse bene culturale e paesaggistico di notevole interesse pubblico. La villetta rifugio nel film sul poeta cileno Pablo Neruda, perseguitato dal suo paese, si trova in località Pollara, contrada Punta. Per il proprietario «la casa del Postino rappresenta un patrimonio prezioso da proteggere e conservare, affinché non si perda la sua profonda testimonianza artistica, storica e culturale e questi elementi, uniti alla conservazione originaria della tipica struttura eoliana, la rendono un vero e proprio unicum, simbolo dell’architettura locale, dal momento che la casa, immersa tra ulivi, ibiscus e oleandri, fu costruita secondo i principi dell’architettura eoliana».