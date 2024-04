Salvati 50 migranti al largo di Lampedusa, c’è un disperso: è un 15enne

Nell'Agrigentino

Una giovane ventenne ha iniziato ad urlare cercando il fratello

Un migrante è disperso dopo che 51 gambiani, guineani, malesi e senegalesi sono finiti in mare durante il soccorso del loro barchino di ferro da parte della guardia costiera al largo di Lampedusa. I militari della motovedetta hanno recuperato 50 persone, fra cui 11 donne e 2 minori, ma all’appello mancherebbe un ragazzo. Il natante di 7 metri è salpato – stando ai primi racconti dei naufraghi – venerdì sera da Sfax in Tunisia.