Salvatore Riina jr si è sposato ma i suoi post sui social fanno discutere

il caso

La moglie si chiama Elena e le nozze sono state celebrate in Spagna, Poi a Corleone la festa con 200 invitati

Si è sposato in gran segreto Salvuccio Riina, 47 anni, terzogenito del capo dei capi della mafia siciliana, Totò, morto in carcere nel 2017, forse in Spagna e con una donna spagnola, Elena.

Le nozze sono state celebrate il 7 giugno scorso. Sposo in abito scuro e sposa in abito lungo bianco con ricami in pizzo e coroncina di fiori in testa. I festeggiamenti siciliani dell’evento si sono svolti poi nel ristorante Mountain Palace La Schera, in contrada Piano Scala a Corleone, un locale con grande giardino e fontana al centro.Oltre 200 invitati tra cui i parenti e gli amici della sposa. Presenti le sorelle di Giuseppe Salvatore Riina, che è il terzogenito del boss corleonese, Maria Concetta e Lucia col marito e la madre Ninetta Bagarella, che sposò Riina il 16 aprile 1974, sorella del killer mafioso Leoluca. Ma in paese nessuno dice di sapere nulla o conferma la notizia della festa di nozze.

Qualche particolare si deduce dalle foto che Salvuccio Riina ha postato su Instagram come la sua mano e quella della donna che definisce «Mi mujer». Ma un altro post con la sua foto e la scritta «Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 24, 90034, Corleone» scatena le polemiche perché la via Scorsone, residenza storica dei Riina, dal 2018 è stata rinominata via Cesare Terranova in memoria del magistrato ucciso dalla mafia a Palermo insieme al suo collaboratore Lenin Mancuso.

E La giunta comunale di Corleone, con a capo il sindaco Walter Rà prende le distanze e «condannano fermamente tale spavalderia, che suona come un vile attacco allo Stato e alle Istituzioni». «Le esternazioni di Riina jr, con il riferimento al vecchio nome della via oggi intitolata al giudice Cesare Terranova – dicono dal Corleone – non fanno altro che accentuare una visione negativa e distorta di Corleone, appannando gli sforzi che ogni giorno vengono compiuti dalla comunità per affrancarsi da una nomea legata a mafia e malaffare. Corleone non è mafia».