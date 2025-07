Sambuca di Sicilia, fiamme nei pressi del sito archeologico di monte Adranone

Emergenza roghi

L'incendio ha coinvolto le località Adragna, Balatelle, Santa Barbara, meta di villeggianti in questo periodo

Un incendio è divampato a Sambuca di Sicilia (Agrigento), tra le località Adragna, Balatelle, Santa Barbara e il monte Adranone, dove si trova un importante sito archeologico. Le fiamme sarebbero state generate in punti diversi del territorio, interessando in pochi minuti alcuni ettari di terreno, in gran parte sterpaglie, ma anche coltivazioni di seminativo.Oltre agli interventi di spegnimento da terra, da parte di vigili del fuoco e personale del corpo forestale, sul posto hanno operato anche un Canadair e un elicottero antincendio, che si sono riforniti di acqua dal vicino litorale di Menfi. Sembrano esserci pochi dubbi sulla natura dolosa del rogo. Oltre ai carabinieri, diversi volontari hanno raggiunto la zona per dare una mano nelle operazioni di messa in sicurezza delle persone.L’area in questione è una meta turistica, e in questo periodo è densamente abitata da villeggianti e proprietari di seconde case. Un centinaio di persone sono state evacuate dalla Protezione civile, anche allo scopo scongiurare intossicazione da fumo.Un anziano, mentre tentava di spegnere il fuoco che stava lambendo la sua casa, è stato colto da malore e portato al pronto soccorso. Sul luogo è giunta un’ambulanza, che lo ha trasferito all’ospedale «Giovanni Paolo II» di Sciacca.

