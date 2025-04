San Gregorio, la rissa e gli spari per sedarla: così il giovane Carlo è morto per mano del padre

Nel Catanese

I carabinieri della Compagnia di Gravina, coordinati dalla Procura di Catania, hanno sentito tutti i partecipanti alla festa nel corso della quale è avvenuta la tragedia. L'uomo che ha sparato è stato arrestato

Un’atmosfera gioiosa, quella di una festa di compleanno, macchiata pesantemente dal sangue. A San Gregorio, in provincia di Catania, ieri sera la festa è finita in tragedia in un escalation di momenti che in queste ore sono tutti al vaglio degli investigatori e dei carabinieri della Compagnia di Gravina, coordinati dal sostituto procuratore Rocco Liguori del pool di magistrati diretto dall’aggiunto Fabio Scavone, che hanno già sentito tutti coloro che hanno partecipato alla serata.

A finire la sua giovane vita, 23 anni, sotto i colpi della pistola usata dal padre Natale, è stato Carlo La Verde, studente di Economia e Impresa all’università di Catania e grande appassionato di padel, sport che praticava.

In quella villa, in via Bellini, di proprietà dei La Verde, venivano saltuariamente organizzati eventi. Ieri sera c’era una festa di compleanno a cui partecipava anche Carlo. Ad un certo punto tra i presenti, e per motivi al momento sconosciuti, si verifica una lite che il gestore della villa, Natale La Verde, un imprenditore di 62 anni di San Gregorio, pensa di sedare sparando alcuni colpi di pistola in aria.

Ma gli animi non si rasserenano e in un crescendo di fatti e di probabili colluttazioni, mirate a quanto pare anche a disarmare l’uomo, sfociano in tragedia: uno, o più colpi, feriscono gravemente proprio il figlio di La Verde che morirà da lì a poco nonostante il disperato tentativo dei sanitari del 118 subito chiamati ad intervenire. Un altro giovane, 31 anni, rimane ferito ad un tallone ma è stato già medicato e dimesso all’ospedale Cannizzaro.