San Pietro Clarenza, ruba l’autoradio da un furgone ma viene riconosciuto dai carabinieri

Catania

Aveva forzato il mezzo a notte fonda, ma alcune telefonate dei residenti hanno allertato i militari

Un 36enne di San Pietro Clarenza in un notte di pochi giorni fa ha forzato un furgone per rubare l’autoradio. Ma, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato riconosciuto e denunciato dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania. Erano le 2 di notte circa quando, all’operatore del 112 NUE, sono giunte alcune telefonate da parte di residenti di via Capitano Navarria che segnalavano un furto in atto all’interno di un furgone. Una gazzella è riuscita ad intervenire in una manciata di minuti, trovando un furgoncino bianco con il portellone posteriore aperto e lo sportello lato passeggero forzato. Nell’abitacolo, poi, i Carabinieri hanno scorto alcuni fili che fuoriuscivano dalla sede dell’autoradio, accorgendosi così che era stata rubata.