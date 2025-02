Sanità, ennesima aggressione in Sicilia: ubriaco si scaglia contro un’infermiera e un oss

Malcostume

E' accaduto al pronto soccorso dell’Arnas Civico di Palermo. L'uomo era stato portato lì dal 118

Un operatore socio sanitario e una infermiera sono stati aggrediti la scorsa notte al Pronto soccorso dell’Arnas Civico di Palermo. A scagliarsi contro i due sanitari è stato un uomo ubriaco portato in ospedale dal 118. L’infermiera è stata colpita con un pugno, mentre ad avere la peggio è stato il socio sanitario che ha riportato alcune fratture per le quali dovrà essere operato.

A dare notizia dell’ennesima aggressione al personale sanitario in Sicilia, è stato il segretario aziendale all’Arnas Civico della Cisl Fp Palermo Trapani, Alessandro Magno, che sottolinea l’estrema gravità di “una situazione – come dice – che è ormai fuori controllo”. “Gli operatori – aggiunge Magno – rischiano ogni giorno la propria incolumità nelle aree di emergenza, dove gli episodi di violenza sono quasi all’ordine del giorno. Serve un intervento complessivo per garantire la sicurezza dei lavoratori e di conseguenza l’efficace erogazione dei servizi agli utenti”. “Il Pronto soccorso non può essere lasciato in balia di soggetti violenti e pericolosi – aggiunge Magno – è indispensabile che subito si attivi il posto di Polizia all’interno del Presidio e che si metta mano a un piano per contrastare questo fenomeno in evidente aumento”.

