Sanità, Faraone: “Da Faraoni progetto con effetti catastrofici”

la polemica

"Il progetto di revisione della Rete ospedaliera elaborato dall’assessore otterrà un unico risultato: dare il colpo di grazia alla sanità siciliana"

«Il progetto di revisione della Rete ospedaliera elaborato dall’assessore Faraoni, se attuato, otterrà un unico, paradossale risultato: dare il colpo di grazia a una sanità siciliana già agonizzante». Lo ha detto Davide Faraone, vice-presidente di Italia viva, in conferenza stampa a Palermo.«Il responso dell’analisi effettuata dal centro studi di Italia viva sugli effetti della bozza Faraoni – spiega – lascia pochi spazi al dubbio: l’assessore alla Sanità, con il consenso del presidente Schifani, stanno preparando un disastro. Il documento lascia prevedere criticità sia a livello generale che, scendendo nei particolari delle realtà provinciali, locale. Grazie alla redistribuzione di letti escogitata da Faraoni, 6 province su 9 avranno un numero di letti inferiore alla media complessiva. Il risultato sarà un deficit di letti pari a 1840 posti. A essere particolarmente penalizzate, saranno province, come Agrigento o Ragusa, con percentuali di persone anziane alte e flussi turistici considerevoli. Caltanissetta e Enna si trovano al di sotto della soglia di sicurezza indicata dall’OMS (3 posti letto/1.000 abitanti).