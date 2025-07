Sanità, nel report Crea la Sicilia penultima per perfomance

la ricerca

Qualità di vita migliore di altre regioni ma l'Isola bocciata nei livelli di tutela della salute

La Sicilia ha qualità di vita migliore di regioni come il Veneto, dove invece i livelli di tutela della salute sono più alti. E’ quanto emerge dal tredicesimo rapporto Crea Sanità dell’università di Roma Tor Vergata.Lo studio sù ‘Livelli di tutela della Salute: Le Performance Regionali» emerge che la Sicilia tra le regioni in “rosso”, che hanno una percentuale inferiore al 33%: è penultima, precedendo soltanto la Calabria e avendo davanti in classifica Puglia, Campania e Basilicata.