Sanremo, gli ascolti tv: il Festival seguito da 12,6 milioni di telespettatori

televisione

Ma rispetto alla prima serata c'è un lieve calo

La seconda serata del festival di Sanremo di Carlo Conti ha raccolto su Rai1 una media – in termini di total audience – di 11 milioni 700mila spettatori pari al 64.5% di share.

La seconda serata del festival sconta dunque un lieve calo fisiologico rispetto alla prima, che era stata seguita martedì da 12 milioni 600mila telespettatori pari al 65.3% di share. Nel 2024 la seconda serata del festival di Amadeus ottenne un ascolto medio – ma calcolato esclusivamente in base alla fruizione televisiva – di 10 milioni 361mila spettatori pari al 60.1% di share. Dati non confrontabili direttamente con quelli di quest’anno: il campione della total audience comprende infatti anche chi segue la tv in diretta sui cosiddetti small screen, cioè pc, smartphone e tablet.

