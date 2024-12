Santa Lucia a Catania, l’attesa per le reliquie e lo storico incontro con Agata

L'evento

Sarà un giorno da ricordare per la città: la patrona di Siracusa venne in vita proprio per visitare la martire etnea. Le immagini da Belpasso e l'intervista con Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale di Catania

Grande attesa a Catania per l’arrivo delle sacre spoglie di Santa Lucia in cattedrale alla presenza del busto reliquiario di Sant’Agata. Un momento storico in preparazione all’anno giubilare, che ripercorre i passi del pellegrinaggio della Vergine Siracusana, che pregò sulla tomba di Agata per chiedere la guarigione della madre.

Intenso il programma delle due giornate.

Oggi, alle ore 19 il Venerato Corpo di Santa Lucia verrà accolto davanti alla Chiesa di San Placido di Catania. Inizierà poi una processione verso piazza Duomo e dunque avverrà il solenne ingresso nella Basilica Cattedrale di Catania, dove Santa Lucia incontrerà Sant’Agata. Infatti è prevista l’apertura straordinaria del Sacello e l’esposizione del Busto Reliquiario della Patrona catanese.

La notte tra sabato 28 e domenica 29 sarà di preghiera con l’animazione del gruppo di preghiera diocesano “Amici del Rosario” e la presenza delle Aggregazioni laicali. A mezzanotte ci sarà una Santa Messa, poi un’altra Messa alle 6:30 e a seguire diverse celebrazioni durante tutta la giornata di domenica. Tra i momenti più importanti, la Santa Messa con i non vedenti e gli oculisti con S.E.R. Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo emerito di Siracusa. Durante tutto il tempo, nel transetto della Cattedrale di Catania, resteranno esposte sia Santa Lucia che Sant’Agata, dunque saranno attive tutte le misure di sicurezza necessarie e i fedeli potranno avvicinarsi a pregare di fronte le Sante nel rispetto delle disposizioni che saranno date dal servizio di accoglienza.

Come ha ricordato S.E. Mons. Luigi Renna, <<la presenza del corpo di Santa Lucia a Catania, per concessione del Patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia, ci ricorda che la Sicilia è terra di testimonianza cristiana, che il martirio è generativo di testimonianza, come fu per Lucia che, secondo una tradizione, venne in pellegrinaggio sulla tomba di Agata nel suo dies natalis, come i primi cristiani facevano nei sepolcri dei martiri>>.

Domenica 29 dicembre alle 17, nella Basilica Collegiata di Catania, l’Arcivescovo di Catania S.E.R. Mons. Luigi Renna introdurrà la celebrazione per l’inizio del Giubileo in Diocesi. Ci sarà poi un pellegrinaggio verso la Cattedrale di Catania per la solenne concelebrazione eucaristica in presenza dei presbiteri diocesani e regolari, i religiosi e le religiose, le consacrate ed i rappresentanti delle Comunità parrocchiali e delle Aggregazioni laicali. In questa occasione, per motivi di sicurezza, è stato disposto dalle autorità un ingresso contingentato di massimo 2.500 persone.