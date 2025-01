Santa Venerina, scoppia un petardo in mano a tre ragazzini: uno è grave

Linera

Il fatto è accaduto ieri sera nella frazione di Linera. I giovanissimi hanno tra i dieci e i dodici anni

Tre ragazzini tra i dodici e i dieci anni sono finiti in ospedale, con gravi ferite, dopo che ieri sera a Linera, frazione di Santa Venerina, in provincia di Catania, avrebbero tentato di fare esplodere un petardo che, invece, è scoppiato nelle loro mani. Non è chiaro se il petardo lo avessero con sé o se lo abbiano trovato sul luogo, inesploso. A questo proposito, sono in corso le indagini della polizia di Stato.

Il più grave dei tre bambini, undicenne, è stato portato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania: una mano maciullata, il segno più visibile di quel petardo che ha provato a raccogliere assieme ai suoi due amici. Lui stanotte è stato sottoposto a un intervento chirurgico agli arti superiori nel presidio ospedaliero catanese.

Gli altri due ragazzini, della stessa fascia di età, sono stati curati, invece, all’ospedale Santa Marta e santa Venera di Acireale: uno è stato dimesso in nottata, con una prognosi di venti giorni per le ferite al volto; un altro è ancora ricoverato nel reparto di Oftalmologia, perché i medici tentano di salvargli la vista.