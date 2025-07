Sant’Agata d’Estate 2025”: il 6 agosto al via le celebrazioni per l’899° anniversario del ritorno delle reliquie

LA PATRONA DI CATANIA

Ecco gli eventi principali in programma fra tradizione, spiritualità e senso di comunità

Sant’Agata d’Estate 2025”: al via le celebrazioni per l’899° anniversario del ritorno delle reliquie

L’Arcidiocesi di Catania** ha presentato il programma ufficiale di Sant’Agata d’Estate 2025 che accompagnerà la città in un percorso di fede e devozione in preparazione al del 900° anniversario (1126–2026) del ritorno in patria delle reliquie della Santa Patrona.

Il calendario delle celebrazioni si snoda tra il 6 e il 18 agosto con appuntamenti liturgici, processioni e momenti di preghiera comunitaria.

Eventi principali in programma:

Mercoledì 6 agosto – Santa Messa del primo mercoledì del mese e preghiere dinanzi al sacello di Sant’Agata.

Domenica 10 agosto – Traslazione del Velo di Sant’Agata al Santuario della Madonna della Sciara di Mompileri (ore 18.30), seguita dalla Santa Messa sulla spianata (ore 19.30).

Martedì 12 agosto – Festa di Sant’Euplio compatrono di Catania: traslazione del braccio reliquiario, celebrazioni eucaristiche e Messa solenne con la partecipazione dei Diaconi dell’Arcidiocesi.

Venerdì 15 agosto – Solennità dell’’Assunzione di Maria celebrazioni liturgiche nella Basilica Cattedrale.Sabato 16 agosto – Esposizione del Velo nella cappella di Sant’Agata, Santa Messa e processione serale con il Velo lungo le vie storiche della città.

Domenica 17 agosto – Giornata centrale delle celebrazioni apertura del sacello, venerazione delle reliquie, celebrazioni eucaristiche e processione serale con la partecipazione delle associazioni agatine e delle persone diversamente abili. Prima del rientro in Cattedrale, dal balcone del Museo Diocesano verrà annunciato ufficialmente il Giubileo Agatino 2026.

Lunedì 18 agosto: Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale*, con Sante Messe alle ore 10.00 e 18.00, e raccolta sangue pro-talassemici a cura di *ADVS–FIDAS.