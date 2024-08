Il maestro del Fercolo Claudio Consoli non ha dubbi: «Certa gente non deve avere nulla a che fare con la macchina organizzativa della festa di Sant’Agata». Appena il capovara ha letto l’articolo pubblicato ieri su La Sicilia sulla presenza di Diego Russo, figlio di Francesco ritenuto dalla procura il rappresentante della famiglia Santapaola-Ercolano, nella posizione di assoluto privilegio durante la processione del 2023 ha immediatamente chiamato il responsabile del Baiardo. «Nel 2023 Russo era incensurato e quindi regolarmente iscritto al circolo. Dopo il suo arresto – precisa Consoli – Russo non potrà più accedere all’interno del candeliere. Ma come non può fare alcun pregiudicato. Nel 2018 ho rimosso dall’incarico un responsabile proprio perché fece “salire” un pregiudicato per usura in piazza Cutelli».

Diego Russo è ai domiciliari per lesioni e armi (e non droga, ndr). La Dda gli contesta il violento pestaggio avvenuto lo scorso autunno a San Giovanni La Punta. Russo junior ha colpito violentemente con una mazza da baseball un uomo mentre un complice gli ha sparato al piede e il padre lo ha schiaffeggiato. Un altro capo d’imputazione riguarda la detenzione di una pistola calibro 9 modificata.Sono reati, come quelli di mafia, estorsione, rapina, violenza di genere, che sono “ostativi” a qualsiasi coinvolgimento diretto in qualsiasi fase organizzativa delle celebrazioni agatine. «Durante l’ottava – racconta Consoli – abbiamo permesso solo ai responsabili di svolgere il ruolo di portatori. Per la processione del 17 agosto che è più lunga abbiamo allargato le adesione ma sempre con limitazioni e restrizioni. Da quando mi è stato dato l’onore di questo importante incarico ho sempre avuto come obiettivi l’ordine e la sicurezza».

Quella appena passata è la decima festa di Sant’Agata nella quale Claudio Consoli riveste il ruolo di maestro del Fercolo. Tornando alla presenza di Russo l’anno scorso, Consoli chiarisce ancora: «Per l’accesso al candeliere non ci sono regole scritte, c’è un alternanza che avviene a discrezione dei responsabili del baiardo (anteriore e posteriore) e dei loro collaboratori. Ma io, ispirandomi alla festa del passato, ho ristretto di molto questa possibilità», spiega. Quella persona nel «2023 era un volto come gli altri». Sicuramente «i pregiudicati» non sono «ammessi all’interno del candeliere». Regola che non ha e non avrà nessuna deroga. Per Consoli ricorda che il suo ruolo è di «capovara» e non «di sceriffo o poliziotto».