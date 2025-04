Sara Campanella non aveva mai presentato denunce. «Ma contro i femminicidi l’azione penale non basta»

IL FEMMINICIDIO

Secondo il procuratore capo di Messina, Antonio D’Amato occorrono protocolli per registrare in anticipo situazioni d'allarme

«Non c’è stata alcuna denuncia nel tempo da parte della ragazza. E’ un caso delicato e dobbiamo ricostruire bene tutto quello che c’è attorno». Così il comandante dei carabinieri di Messina, Lucio Arcidiacono, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto, in conferenza stampa, se Sara Campanella, la giovane di 22 anni assassinata ieri pomeriggio con una coltellata alla gola, aveva presentato denuncia contro il presunto omicida, Stefano Argentino, 27enne di Noto, fermato stamani.

Il procuratore capo di Messina, Antonio D’Amato, incontrando la stampa per riferire delle indagini sull’omicidio, ha però sottolineato che pur essendo «giusto porre l’attenzione ai reati da codice rosso e da parte della politica riconoscere una corsia preferenziale a questi procedimenti» da questa vicenda emerge che «la risposta penale – seppur giunta nell’immediatezza, fatto salvo la procedura di convalida al provvedimento provvisorio di fermo da parte del gip – da sola non è sufficiente».