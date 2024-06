Sasso contro vettura dell’Amat scheggia uno dei vetri di un ingresso

Palermo

I carabinieri indagano sul danneggiamento di un mezzo avvenuto in via Leonardo da Vinci, all’incrocio con via Casalini

Colpi di pietra contro un autobus dell’Amat, l’azienda partecipata del Comune di Palermo che si occupa del trasporto urbano. I carabinieri indagano sul danneggiamento di un mezzo avvenuto ieri mattina in via Leonardo da Vinci, all’incrocio con via Casalini. Qualcuno ha lanciato un sasso colpendo lateralmente la vettura della linea notturna 6 e scheggiando uno dei vetri che si trova in corrispondenza dell’ingresso centrale. Fortunatamente in quel momento non c’erano passeggeri e non si registrano feriti. I carabinieri hanno raccolto la denuncia dall’autista. I militari hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato il responsabile.

