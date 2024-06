Sbalzati dallo scooter alla Circonvallazione dopo impatto con un’auto che li arrota: due feriti e traffico in tilt

Catania

I due feriti sono due giovani coniugi di 20 e 25 anni: la ragazza è la più grave

Due giovani sono rimasti feriti, di cui uno in modo più serio, in un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo la Circonvallazione di Catania, poco più avanti del quotidiano La Sicilia, in direzione Nesima.

I due, una coppia di coniugi, di 20 e 25 anni, erano a bordo di uno scooter che ha tamponato, da dietro, una Smart: nella violenza dell’impatto i due scooteristi sono stati sbalzati dal mezzo finendo in strada dinnanzi all’auto che li ha arrotati. L’automobilista non si sarebbe infatti reso conto del fatto che i due fossero finiti davanti alla sua macchina e quindi ha continuato la marcia. Il ragazzo avrebbe riportato una frattura ad una gamba mentre la giovane è rimasta sul selciato dove è stata rianimata per una quindicina di minuti prima di essere sistemata su una delle tre ambulanze arrivate sul posto.