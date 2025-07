Sbarca al porto di Palermo da una nave da crociera: arrestato messicano ricercato

Frontiera

La cattura del 55enne, che si era imbarcato a Valentia, è stata resa possibile grazie a un’attività di indagine che ha consentito di individuarlo tra i numerosi passeggeri

La Polizia di frontiera marittima di Palermo ha arrestato un 55enne messicano residente in Spagna, destinatario di mandato di arresto internazionale, emesso il 29 marzo del 2023 dal Tribunale di Città del Messico per frode. L’uomo è stato bloccato dagli agenti della Polmare dopo il suo arrivo al porto a bordo di una nave da crociera. La cattura del 55enne, che si era imbarcato a Valentia, è stata resa possibile grazie a un’attività di indagine che ha consentito di individuarlo tra i numerosi passeggeri in procinto di sbarcare nel capoluogo siciliano. I poliziotti, che si sono finti passeggeri, lo hanno bloccato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere Pagliarelli.

