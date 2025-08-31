Sbarchi a Lampedusa, e per 18 richiedenti asilo scatta la “procedura accelerata di frontiera”

Immigrazione

Nelle ultime ore nell'isola sono arrivate 132 persone

Hanno dichiarato d’essere partiti, e aver raggiunto l’Italia, per trovare lavoro, per rifarsi una vita. Motivi economici non riconducibili alla Convenzione di Ginevra. Sono 18 dei 22 inizialmente individuati, gli egiziani che sono stati avviati alla cosiddetta «procedura accelerata di frontiera». A indicare i nominativi dei migranti da audire in commissione territoriale sono stati i funzionari dell’ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento. Quattro sono stati subito esclusi dalla commissione perché carenti dei requisiti; 13 sono stati ascoltati venerdì sempre dalla commissione territoriale che domani intervisterà i restanti cinque. La commissione territoriale di Agrigento è l’organo competente ad ascoltare i richiedenti protezione internazionale.

Il presidente della commissione ha subito convocato i primi 13 egiziani e li ha intervistati. A breve giro si deciderà che ne sarà del futuro dei migranti sbarcati a Lampedusa e trasferiti, col traghetto di linea, a Porto Empedocle. In attesa delle singole decisioni, i migranti egiziani – 18 appunto – sono stati accolti nel Cas Villa Sikania di Siculiana.