Immigrazione
Sbarchi a Lampedusa, e per 18 richiedenti asilo scatta la “procedura accelerata di frontiera”
Nelle ultime ore nell'isola sono arrivate 132 persone
Hanno dichiarato d’essere partiti, e aver raggiunto l’Italia, per trovare lavoro, per rifarsi una vita. Motivi economici non riconducibili alla Convenzione di Ginevra. Sono 18 dei 22 inizialmente individuati, gli egiziani che sono stati avviati alla cosiddetta «procedura accelerata di frontiera». A indicare i nominativi dei migranti da audire in commissione territoriale sono stati i funzionari dell’ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento. Quattro sono stati subito esclusi dalla commissione perché carenti dei requisiti; 13 sono stati ascoltati venerdì sempre dalla commissione territoriale che domani intervisterà i restanti cinque. La commissione territoriale di Agrigento è l’organo competente ad ascoltare i richiedenti protezione internazionale.
Il presidente della commissione ha subito convocato i primi 13 egiziani e li ha intervistati. A breve giro si deciderà che ne sarà del futuro dei migranti sbarcati a Lampedusa e trasferiti, col traghetto di linea, a Porto Empedocle. In attesa delle singole decisioni, i migranti egiziani – 18 appunto – sono stati accolti nel Cas Villa Sikania di Siculiana.
Frattanto sono 132 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, dopo che sono state agganciate due imbarcazioni dalle motovedette di Frontex, guardia di finanza e capitaneria di porto. A bordo di un gommone di 8 metri e di un barcone di 12 metri, partiti da Gasr Garabulli e Abu Kammash in Libia, 55 e 77 persone originarie di Ghana, Sudan, Bangladesh, Egitto, Costa d'Avorio, Eritrea, Pakistan e Somalia.Dopo gli approdi a molo Favarolo, tutti sono stati portati all'hotspot dove, all'alba, c'erano 267 ospiti. Di questi, 135 sono stati già imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.