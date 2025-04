Sbarchi continui a Lampedusa: l’hotspot ricomincia ad affollarsi

Immigrazione

Sei barche, con a bordo 310 migranti, sono state soccorse nelle acque antistanti Lampedusa dalle motovedette di Frontex e della Guardia di finanza. A bordo bengalesi, egiziani, pakistani, siriani, somali, senegalesi ed eritrei, fra cui donne e minori. Tutti hanno riferito di essere partiti da Zuara, Zauiya, Khoms e Tajura, in Libia. Nell’hotspot il numero degli ospiti è salito a 728.Salgono a 13, per un totale di 684 migranti, gli approdi a partire dalla mezzanotte, mentre arrivano segnalazioni di barchini già avvistati.