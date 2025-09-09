Sbarchi continui a Lampedusa: l’hotspot torna ad essere stracolmo

Accoglienza

Nessun trasferimento potrà essere fatto domattina con il traghetto perché la Sansovino questa sera, a causa delle avverse condizioni del mare, non mollerà gli ormeggi

Altri 106 migranti sono giunti con due barconi, uno dei quali è arrivato direttamente a Cala Uccello, a Lampedusa. A rintracciare i 69, fra cui 3 minori, bengalesi, egiziani e somali giunti direttamente sull’arenile sono stati i carabinieri. Il gruppo ha viaggiato da Homs, in Libia, con un natante di 10 metri. La motovedetta Cp327 ha invece bloccato un barchino con a bordo 37 afghani, bengalesi, egiziani, eritrei e pakistani.

Da questa notte, complessivamente ci sono stati 7 sbarchi sulla maggiore delle isole Pelagie con più di 400 persone. Anche gli ultimi due gruppi sono stati portati all’hotspot dove, dopo il trasferimento della mattinata di appena 100 persone, ci sono 1.646 ospiti, tra cui 221 minori. Nessun trasferimento potrà essere fatto domattina con il traghetto perché la Sansovino questa sera, a causa delle avverse condizioni del mare, non mollerà gli ormeggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA