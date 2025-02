Sbranato dai cani, sul corpo della vittima ferite alle gambe e alle braccia

Autopsia

Salvatore Maggiore, 84 anni, era nella sua campagna a Bagheria quando è stato assalito da tre cani

E’ stata eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Salvatore Maggiore aggredito dai cani e morto a Bagheria nel suo terreno in contrada Malfitano. Il corpo presenta lesioni molto importanti alle gambe e alle braccia. Il solo esame non ha chiarito se l’uomo sia morto prima che i cani l’aggredissero o la causa della morte sia dovuta all’aggressione degli animali e alle ferite riportate.Per stabilire cosa sia successo bisogna attendere gli esami agli organi vitali, quelli istologici e al Dna che sarà eseguito sugli animali. La salma sarà restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

