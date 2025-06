Scalinata con i colori della Palestina nell’ennese, è polemica

il caso

L'ex sindaco attacca: "Soldi sprecati". Il vicesindaco Ippolito: "Semplice gesto simbolico"

E’ polemica a Villarosa, dove il Comune ha voluto manifestare solidarietà al popolo palestinese dipingendo una scalinata con i colori della bandiera palestinese. «Un semplice gesto simbolico – dice il vice sindaco, Giuseppe Ippolito – ma ricco di significato per chiedere al governo d’Israele di fermarsi». Iniziativa che, così come stanno facendo numerosi comuni italiani, potrebbe tramutarsi in una mozione sottoscritta da maggioranza e minoranza da inviare al governo, per manifestare che Villarosa ha deciso di dare voce al sentire diffuso, al senso di angoscia, all’indignazione che pervade la comunità di fronte al massacro di Gaza.

Ma all’opposizione questa iniziativa sembra non piacere e l’ex sindaco, Giuseppe Fasciana sulla sua pagina sociale prende le distanze dall’iniziativa. «Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alle vittime di tutte le guerre – scrive Fasciana- ma non condividiamo il populismo e l’ipocrisia di chi, trovandosi a governare, sfrutta queste debolezze per auto elogiarsi ed elevarsi a paladino dei giusti quando lascia vivere la propria comunità in mezzo alla spazzatura e al degrado senza pensare ai suoi bisogni, ai diritti e alle necessità. Si sarebbe potuta fare una manifestazione o un dibattito alla biblioteca per invitare a riflettere sulla tolleranza, sul rispetto, sulla pace. E invece spendiamo soldi per fare cose che alla nostra comunità non portano nessun beneficio. Quei soldi, se pur pochi, non potevano essere utilizzati per togliere le erbacce anziché macchiare la pietra con della vernice? Soldi sprecati, sì!».