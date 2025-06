Scandalo appalti sanità, incarico revocato ad Antonino Sciacchitano

In Sicilia

La decisione è stata presa dalla Regione dopo la notifica all’amministrazione dello stralcio dell’ordinanza del Gip di Palermo

“A seguito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, la Presidenza della Regione ha revocato l’incarico di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance regionale affidato ad Antonino Maria Sciacchitano. La decisione è stata presa dopo la notifica all’amministrazione dello stralcio dell’ordinanza del Gip di Palermo, che ha disposto per Sciacchitano gli arresti domiciliari e la sospensione per un anno dai pubblici uffici”. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA