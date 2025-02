Scandalo Sanità, parte il processo a Catania: sollevate due eccezioni dalle difese

Catania

Al centro dell’inchiesta, le procedure di attribuzione di alcuni incarichi relativi a progetti finanziati e approvati dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia che poi si sono espletati negli ospedali Garibaldi e Policlinico di Catania

Primo ciak al Tribunale di Catania del processo frutto dello tsunami giudiziario che nel 2023 colpì il mondo della sanità catanese con il coinvolgimento di professionisti e politici accusati a vario titolo di turbativa e corruzione. Al centro dell’inchiesta della procura etnea e condotta dai carabinieri le procedure di attribuzione di alcuni incarichi relativi a progetti finanziati e approvati dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia che poi si sono espletati negli ospedali Garibaldi e Policlinico di Catania.

Alcune nomine – secondo il quadro accusatorio – sarebbero state pilotate verso alcuni candidati segnalati. Un altro punto delle contestazioni è l’iter del concorso da direttore amministrativo al Consiglio dell’Ordine dei medici di Catania. Ruolo vinto poi da Gesualdo Missale, che però è stato giudicato e condannato dal gup in abbreviato. Missale è considerato il regista del sistema illecito assieme al dentista Ezio Campagna, che ha patteggiato la pena. Tra gli imputati del processo ordinario Giuseppe Arcidiacono, ex assessore comunale e medico, e Ruggero Razza, già assessore regionale alla Sanità ed europarlamentare in quota FdI. Questa mattina, nel corso dell’udienza che si è celebratata davanti alla Terza sezione penale del Tribunale, sono state affrontate alcune questioni preliminari. Precisamente sono state sollevate dalle difese due eccezioni.