Scarafaggi, ruggine e unto: a Catania il laboratorio del bar-pasticceria era da film horror

I Nas hanno sottoposto a sequestro l'intero locale per le gravi carenze igienico sanitarie riscontrate

Ancora un bar pasticceria di Catania che finisce nei controlli (e fortuna che cui sono) dei carabinieri del Nas che alla fine del sopralluogo hanno sottoposto a sequestro amministrativo l’intero locale per le gravi carenze igienico sanitarie riscontrate. I militar dell’Arma non hanno reso noto il nome del bar pasticceria.

Nello specifico, nel laboratorio di produzione dove venivano preparati sia gastronomia che dolci è stata notata la presenza di numero scarafaggi che probabilmente facevano ingresso nei locali dalle varie aperture sprovviste di rete protettiva.

Nei locali è stato anche riscontrato sporco diffuso, in particolare ruggine e unto incrostato sullestigliature e attrezzature utilizzate per la lavorazione degli alimenti.