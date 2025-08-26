Scarica di colpi di pistola contro un centro estetico in via Garibaldi a Catania

Criminalità

Indagini sono in corso anche per capire se quanto accaduto la notte scorsa, possa o meno essere collegato ad un'altra sparatoria in piazza San Cocimo

Tanti colpi di pistola sono stati esplosi nella notte contro un centro estetico in via Garibaldi a Catania. La Polizia Scientifica intervenuta sul posto ha raccolto almeno una ventina di bossoli che sono stati esplosi danneggiando in parte la facciata esterna dell’attività. Indagini sono in corso anche per capire se quanto accaduto possa essere in qualche modo collegato ai fatti dello scorso mese di luglio avvenuti, sempre a Catania, in piazza San Cocimo.