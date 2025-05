Scarico abusivo nel torrente Archi: scattano i controlli in un cantiere

Nel Giarrese

I materiali di risulta per l'ampliamento di una villetta venivano riversati nell'alveo del fiume

Proseguono con costante attenzione i controlli ambientali sul territorio da parte dei Carabinieri, finalizzati alla tutela del paesaggio e al contrasto delle condotte illecite in materia di gestione dei rifiuti, attraverso un’azione sinergica con gli enti preposti al controllo tecnico e ambientale.

A tal proposito, in mattinata, i militari della Stazione Carabinieri di Riposto, con il supporto del personale dell’Ufficio Tecnico comunale e dell’ARPA, hanno effettuato un accesso congiunto in località Archi, presso un cantiere edile dove erano in corso lavori di ampliamento di una villetta a schiera.

Nel corso delle verifiche è stato accertato che tutti i materiali di risulta adoperati per i lavori edili erano stati sversati all’interno dell’alveo del torrente Archi, chiamato anche Casanera, un’area di particolare sensibilità ambientale.

Nello specifico, il proprietario dell’immobile aveva affidato la ristrutturazione ad un’impresa di Acireale di proprietà di un 38enne; quest’ultimo, invece di raccogliere detriti e calcinacci, separarli in base alla tipologia di rifiuto e affidarli a ditte autorizzate allo smaltimento, ha scaricato autonomamente i materiali sull’alveo del fiume, creando un grave danno ambientale.