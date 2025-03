Scarsa igiene in panificio di Aci Sant’Antonio: 800 chili di pane sequestrati e multa da 3mila euro

Alimentare

I controlli dei carabinieri della locale stazione e dei colleghi specializzati del Nas di Catania con il personale dell’Asp di Acireale

I Carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio, comune della provincia di Catania, in collaborazione con i colleghi specializzati del Nas di Catania e personale dell’Asp di Acireale, hanno eseguito un’attività ispettiva in un laboratorio di panificazione nel centro di Aci Sant’Antonio. A conclusione dei controlli, la titolare è stata sanzionata per aver violato le norme che disciplinano l’igiene alimentare e sono stati sequestrati oltre 800 kg di pane e vari prodotti alimentari che sono stati poi distrutti. Le violazioni accertate hanno portato alla sospensione dell’attività e all’emissione di ammende per 3.000 euro.

