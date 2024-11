Scavo minerario abusivo nell’Agrigentino: sequestro e due denunce

Carabinieri

Un’attività estrattiva non autorizzata è stata scoperta a Castrofilippo, nell’Agrigentino, dai carabinieri che hanno denunciato due persone, un 40enne di Canicattì, proprietario del terreno, e un 57enne di Favara, esecutore materiale dei lavori. Le indagini hanno permesso di accertare che i due avevano avviato in contrada Fontana Pazza, in un’area privata uno scavo minerario senza alcuna concessione autorizzativa. Sebbene la zona non fosse soggetta a vincoli paesaggistici, archeologici o idrogeologici, i lavori hanno provocato un significativo deterioramento del suolo.