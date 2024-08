Schiaffeggiato chiede vendetta. Ma poi scopre che è stato il boss

mafia

Ciccio Russo, ritenuto ai vertici di Cosa nostra catanese, nell'estate del 2022 ha preso a sberle una persona sotto casa, in via Delle Olimpiadi

L’innominabile Ciccio Russo è un fumantino. Il boss dei boss di Cosa nostra catanese – almeno così lo descrivono gli investigatori dello Sco della squadra mobile e i pm della Dda etnea che hanno condotto l’operazione Ombra – non ci pensa due volte a usare la violenza per necessità.Lo ha dimostrato già nella sparatoria della zona dei centri commerciali di San Giovanni La Punta quando per una banale discussione è finita a pistolettate.Nell’estate del 2022 è arrivato a schiaffeggiare una persona sotto casa, in via Delle Olimpiadi. Un diverbio in strada ha fatto scattare la “pizza” in faccia. La discussione però è precipitata, causando addirittura il coinvolgimento di “nomi” di peso della famiglia Santapaola-Ercolano.