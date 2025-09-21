Schiaffi e pugni all’austista di un autobus a Catania: denunciato un 64enne

Aggressioni

L'uomo si è difeso dicendo che l'autista aveva risposto sgarbatamente ad una passeggera

Ha aggredito più volte l’autista dell’autobus sul quale viaggiava, colpendolo con schiaffi e pugni. L’uomo, un catanese di 64 anni, è stato fermato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato dopo la richiesta d’aiuto avanzata dalla vittima attraverso il 112. I poliziotti della squadra volanti della questura di Catania hanno trovato il bus di linea sulla tratta Piazza Borsellino-Villaggio Sant’Agata fermo in via Acquicella, con l’autista, un 37enne, ferito agli zigomi e alla spalla destra per via dei colpi inferti dall’aggressore.Il 64enne sarebbe sceso e salito più volte sul bus, scagliandosi contro l’autista con schiaffi e pugni al viso al punto da rendere per lui necessario il ricorso alle cure del personale del 118 che ha ritenuto opportuno trasferire l’uomo in ospedale per ulteriori esami.