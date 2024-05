Schianto fatale in viale Regione Siciliana, un morto: il giallo della buca sull’asfalto. Il figlio della vittima: «Chiediamo giustizia»

palermo

La vittima è il 38enne Samuele Fuschi che era a bordo di un Honda Sh 300

Incidente mortale nel pomeriggio in viale Regione Siciliana, lungo la Circonvallazione di Palermo: a perdere la vita è stato un uomo di 38 anni, Samuele Fuschi, sposato e padre di quattro figli. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Catania, all’altezza dello svincolo per Bonagia. Samuele era a bordo di uno scooter Honda Sh300 e per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. L’incognita è la presenza di una grossa buca sull’asfalto (come testimonia la foto). Samuele vi è finito dentro o la voragine si è creata a causa del violento impatto?

Il figlio della vittima

«Mio padre era un lavoratore. Faceva il possibile per la sua famiglia. Era orgoglioso dei suoi figli. Un uomo eccezionale»: dice Alessio Fuschi. «Adesso ci prendiamo nostro padre e gli diamo una degna sepoltura. E’ il momento del dolore. Ma è chiaro che chiediamo giustizia».

Il suocero di Samuele