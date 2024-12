Schifani a Catania incontra gli anziani assistiti dalla Comunità di Sant’Egidio: «Vicini a chi non ce la fa e vive di solidarietà»

NATALE

La visita del governatore nella sede etnea dell'associazione che assiste gli ultimi

“Stare vicini a chi non ce la fa e vive di solidarietà. Oggi mandiamo un messaggio, che governo regionale e istituzioni sono presenti per loro. Per me non esiste colore della pelle o condizione, ma solo il rispetto della persona. Sono valori fondamentali, per me non negoziabili, né di destra né di sinistra, che la nostra azione cerca di mettere al centro. Mi aspetto che altre realtà e iniziative possano essere poste in essere. Abbiamo adottato come il mio governo provvedimenti economici che consentono agli ultimi di non essere ultimi ma di vivere in modo decoroso. E a chi è in difficolta diciamo di chiedere il reddito di povertà. Il mio governo chiederà ai sindacati una disponibilità per coinvolgerli in una campagna di comunicazione in questo senso». Lo ha detto Renato Schifani oggi in visita a Catania alla Comunità di Sant’Egidio.

Prima un pranzo con gli anziani, nella struttura di Santa Chiara in via Garibaldi, poi una breve visita alla “casa dell’amicizia” di via Vittorio Emanuele dove i volontari di Sant’Egidio hanno mostrato le stanze, ristrutturate da recente, che ospitano 4 persone. Strutture come questa, nell’auspicio di Schifani, potranno moltiplicarsi grazie anche alla norma regionale sulla povertà, la cui approvazione è stata spinta proprio da Sant’Egidio.

Per Emiliano Abramo, rappresentante della Comunità di Sant’Egidio, «questa visita è una tappa di un percorso, ci eravamo già incontrati con il presidente e ci ha chiesto lui di incontrare le persone assistite. In questo caso gli anziani che credo vadano messi al centro. Ha mostrato sensibilità e voglia di ascoltare e credo che in un momento come questo in cui c’è forse poca fiducia nelle istituzioni sia importante l’attenzione ai poveri, cartina di tornasole della società».