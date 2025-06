Sciacca, carabiniere eroe salva un bagnante dall’annegamento

Lieto fine

Il luogotenente Roberto Rizzo, libero dal servizio, ha aiutato un 66enne in difficoltà

È stato un carabiniere libero dal servizio, durante un’immersione subacquea, pratica di cui è un appassionato, a salvare la vita di un bagnante a Sciacca (Agrigento). Il luogotenente Roberto Rizzo, che fa parte del nucleo operativo della locale compagnia dell’Arma, si è accorto subito che, a pochi metri da lui, c’era un’altra persona, un 66enne di Mazara del Vallo, in evidente difficoltà e in balia delle correnti dopo essere stato colto da un malore.