Sciacca, cinque feriti dopo lo scontro tra un’auto e un furgoncino

Agrigento

È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 115 nei pressi di Sciacca (Agrigento). Si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgoncino da lavoro. All’interno della vettura viaggiavano quattro ragazze, tutte di Caltabellotta, mentre alla guida dell’altro mezzo c’era un tecnico ascensorista di Favara. Avvisati da altri automobilisti in transito sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno liberato dalle lamiere accartocciate dell’auto alcuni delle occupanti.