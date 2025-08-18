Sfoglia il giornale

Sciacca, dieci cani rinchiusi in una cisterna: il proprietario denunciato per maltrattamenti di animali

Si tratta di otto cuccioli e due cani adulti: tutti erano ammassati nel piccolissimo spazio, in condizioni terribili.

Dieci cani rinchiusi in una cisterna di 12 metri quadrati. A scoprirlo è stata la polizia municipale. Il proprietario del posto, un trentacinquenne di Sciacca, è stato denunciato, alla Procura, per maltrattamenti di animali. A essere sequestrati, e subito affidati a un rifugio convenzionato dove i veterinari li stanno adesso sottoponendo a tutti gli accertamenti e cure ritenuti necessari, sono stati otto cuccioli e due cani adulti: tutti erano ammassati nel piccolissimo spazio, in condizioni terribili.

