Scieri, il parà siracusano vittima dei “nonni” della caserma che “sudavano freddo”

Giudiziaria

La morte avvenuta nella caserma Gamerra di Pisa, attribuita ai due ex caporali, Alessandro Panella e Luigi Zabara, condannati rispettivamente a 22 anni e a 9 anni, 9 mesi e 10 giorni

«L’abbiamo fatta grossa». «Sudavano freddo». Zabara rimproverò Panella di aver esagerato. Sono le parole del testimone chiave che anche i giudici della corte di appello di Firenze hanno ritenuto credibile attribuendo così la responsabilità della morte di Emanuele Scieri, il parà di leva siciliano deceduto il 13 agosto 1999 e il corpo fu ritrovato tre giorni dopo nella caserma Gamerra di Pisa, ai due ex caporali, Alessandro Panella e Luigi Zabara, condannati rispettivamente a 22 anni e a 9 anni, 9 mesi e 10 giorni, contenute nelle motivazioni della sentenza di secondo grado, come riporta oggi La Nazione.La Corte ha approfondito l’evento e la sua dinamica, giungendo anche ad una ricostruzione parzialmente diversa da quella dei giudici pisani di primo grado: le lesioni alle mani, all’avampiede e al polpaccio furono causate, secondo i giudici di appello, «da terzi e non dalla caduta» e anche la maglietta di Scieri sollevata ha una spiegazione: secondo le testimonianze, rimanda al modus operandi dei “nonni”, soliti sollevare la maglietta per colpire con i cazzotti la recluta costretta alle flessioni.