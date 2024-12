Scomparsa Trantino: il cordoglio della politica e dell’avvocatura

Il Lutto

Le parole di colleghi avvocati e politici.

Tanti i messaggi di cordoglio del mondo politico, dell’avvocatura e del mondo della giustizia per la scomparsa di Enzo Trantino, venuto a mancare oggi all’età di 90 anni.

«Con Enzo Trantino se ne va l’ultimo autorevole rappresentante storico della Destra etnea, noto e apprezzato ovunque in Italia. Per quelli della mia generazione, Enzo è stato un Maestro politico, un riferimento costante, un esempio inimitabile. Oggi ci sentiamo tutti un pò più soli”. Così il ministro Nello Musumeci sulla morte dell’ex deputato Msi Enzo Trantino.

“Ci ha lasciato Enzo Trantino, grande fulgido esempio di etica politica, oratore indimenticabile capace di suscitare emozioni ma sempre attento alla realtà concreta, padre di Enrico, attuale sindaco di Catania. A lui e alla sua famiglia le più sentite condoglianze. Ad Enzo l’omaggio di chi lo ebbe come maestro nei primi passi dell’impegno politico tra i vicoli e le piazze per lui sempre piene della nostra Sicilia”. Così su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

«Esprimo il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia Trantino per la scomparsa dell’avvocato Enzo Trantino, figura di spicco della politica italiana e dell’avvocatura. Con grande dedizione, ha servito il nostro Paese in ruoli di alta responsabilità, distinguendosi per il suo impegno e per la sua autorevolezza. Un pensiero speciale va al figlio Enrico, sindaco di Catania, al quale rivolgo le mie più sentite condoglianze, stringendomi a lui in questo momento di dolore». Lo afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

«Con la scomparsa di Enzo Trantino perdiamo uno dei protagonisti più autorevoli del secondo Novecento, un autentico innovatore, capace di rendere efficace il dialogo in momenti complessi della vita politica della Sicilia e del resto della Nazione. È stato un riferimento per chi, come me, si è avvicinato ai valori della nostra comunità politica, un uomo di straordinario acume in grado di parlare alle generazioni con la saggezza del suo vissuto e la freschezza propria di chi ha una precisa visione del futuro. Mancheranno i suoi preziosi consigli, la capacità di trasferire fiducia a chiunque. A nome di tutta l’Assemblea Regionale Siciliana, le più sincere condoglianze ad Enrico e Novella in questo momento di profondo dolore». Lo dice in una nota il presidente dell’ Ars, Gaetano Galvagno commentando la scomparsa dell’ex sottosegretario Enzo Trantino.

«Gli assessori della Giunta Comunale di Catania esprimono cordoglio e abbracciano il sindaco Enrico per la scomparsa del padre Enzo Trantino, «valoroso uomo delle istituzioni che ha servito come avvocato e parlamentare nazionale, con irripetibile prestigio, serietà e rigore morale. Anche il presidente del consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi e tutto il consiglio esprimono cordoglio per la scomparsa di Enzo Trantino “professionista e politico di lungo corso, apprezzato e stimato da tutti, per la sua figura di integerrimo uomo delle istituzioni».

“Con profondo dolore ho appena appreso della scomparsa di Enzo Trantino, un gigante della politica e del diritto che mancherà a tutti. Non bastano di certo queste poche righe a tentare di tratteggiare cosa è stato per me il ‘mastrò: certamente un riferimento nei momenti più complessi della mia vita politica e professionale, una guida nelle decisioni più delicate durante gli anni difficili del governo regionale. Mancherà il suo sorriso capace di infondere fiducia a tutti nell’andare avanti, la voce ferma che indicava la via: sì, oggi l’intera comunità siciliana è più povera. A Nuna ed Enrico, la mia fraterna vicinanza assieme a quella di Elena”. Lo dice l’eurodeputato di FdI, Ruggero Razza.

Raffaele Lombardo, i deputati regionali, i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, il coordinamento e tutti gli esponenti del Mpa sono vicini al sindaco di Catania, Enrico Trantino, colpito dalla scomparsa del padre On. Enzo Trantino, avvocato penalista di grande fama, già deputato nazionale per nove legislature e sottosegretario nel primo governo Berlusconi. Uomo di enorme cultura, nonché autore di numerose e apprezzate opere letterarie.

Enzo Trantino è stato un punto di riferimento della Destra politica e fulgido esempio di coerenza ideale e integrità morale. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso non solo per la sua famiglia ma anche per tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne lo stile, l’intelligenza, l’impegno civico, la signorilità. In questo momento di dolore, esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia Trantino abbracciando affettuosamente Enrico e Novella, certo che custodiranno per sempre l’amore smisurato di un padre esemplare”. Lo dichiara Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

«La comunità della Destra catanese, abbruna le bandiere per la scomparsa di uno dei suoi più illustri e riconosciuti esponenti, chiaro esempio di rettitudine morale e politica. Ciao Enzo», Così su Fb Basilio Catanoso, di Fratelli d’Italia.

«E’ scomparso oggi il maestro dei maestri. Da questo momento in poi Enzo Trantino lascia le cronache per accedere a pieno titolo nella storia dell’avvocatura e della Repubblica. Sono portavoce del cordoglio dell’Unione delle Camere Penali Italiane», così Francesco Antille, presidente della Camera Penale di Catania.

“Apprendiamo con profondo dolore la notizia della scomparsa dell’avvocato Enzo Trantino, storico punto di riferimento della destra politica italiana. Con grande dedizione, Trantino ha servito la nazione ricoprendo ruoli di alta responsabilità, distinguendosi sempre per il suo impegno, la sua autorevolezza e la sua passione per la giustizia e la democrazia. Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera esprime sincere condoglianze e la propria vicinanza ai suoi cari e ai tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”. Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Con Enzo Trantino non ci lascia soltanto un principe del foro, un campione del diritto e del garantismo ma anche un politico di razza che ha segnato con il suo impegno l’attività parlamentare a Roma e in Sicilia. Di Enzo ricorderò sempre la sua umiltà che si mischiava alla signorilità mista a quel tratto di sagace ironia che sono stati parte inconfondibili della sua personalità. Ai figli e ai familiari rivolgo le più sentite condoglianze”. Lo afferma in una nota il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

“Muore un uomo innanzitutto. Un uomo che aveva sempre coniugato cultura e valori in un impegno politico e sociale nella destra italiana. Un uomo scevro da polemiche dozzinali, il quale preferiva condurre ogni cosa nell’alveo della civile e colta dialettica, infatti il suo nome è legato e tale rimarrà alla cultura dialogica, nel pieno rispetto del punto di vista altrui, pur rimanendo saldo nella propria visione moderna, per quanto legata alla tradizione intellettuale nella quale si era formato. Enzo Trantino, come pochi, sapeva connettere le istanze innovative del dibattito politico con i resoconti del suo pensiero: tradizione e modernità in lui, erano la sintesi luminosa che lo hanno contraddistinto nell’arco dei suoi novant’anni. Enzo era, è, quel fulgido esempio di politico dalla schiena dritta legato all’idea, alla tradizione, al dibattito civile con coloro che egli riconosceva quali avversari politici, mai nemici da demonizzare. Esprimo sentite condoglianze alla famiglia e in particolare all’amico Enrico Trantino”. Lo dichiara Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia.

A nome dell’Ugl Catanese, il segretario territoriale Giovanni Musumeci esprime profondo dolore per la scomparsa di Enzo Trantino, figura di grande rilievo per la nostra comunità. «In questo momento di lutto, siamo vicini al sindaco e alla sua famiglia per la perdita del caro padre. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio in questa dolorosa circostanza» – ha affermato Giovanni Musumeci. «Enzo Trantino – continua Musumeci – è stato una persona di grande spessore umano, politico e professionale, lasciando un segno importante nel tessuto sociale e politico della città di Catania. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per tutta la comunità».