Scontro auto-camion prima dell’alba sulla Tangenziale di Catania: traffico bloccato in mezza città

L'INCIDENTE

Non si sono registrati feriti, ma i due mezzi sono rimasti bloccati nel mezzo della carreggiata con pesanti ripercussioni sulla circolazione

Tangenziale di Catania paralizzata per un incidente avvenuto prima dell’alba nei pressi dello svincolo di Misterbianco che ha coinvolto un camion e una vettura. Non si registrano feriti ma i due mezzi incidentati sono rimasti bloccati in mezzo alla carreggiata con gravissime ripercussioni sul traffico mattutino. In pochi minuti infatti si sono create lunghissime file che ancora faticano ad essere smaltite. In attesa della rimozione dei mezzi infatti si procede in una sola corsia con la polizia stradale che sta cercando di mitigare le conseguenze per gli automobilisti in transito.