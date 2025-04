Scontro auto-moto ad Aci Catena: il centauro 35enne ferito e trasportato in ospedale

Catania

L'impatto è avvenuto in via Nizzeti, il motocilisti ha riportato un trauma cranico e politrauma.

Scontro auto moto questa mattina via Nizzeti ad Aci Castena dove per cause in corso di accertamento una Toyota Yaris e una moto di grossa cilindrata si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio il motociclista – un 35enne di Aci Catena – che dopo l’impatto è stato sbalzato sul selciato ed è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale per i rilievi dell’incidente e soccorritori del 118 che dopo aver prestato le prime cuore al centauro ferito lo hanno trasporto all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ricoverato al Trauma center del nosocomio, ha riportato un trauma cranico e politrauma.

