Incidente
Scontro auto-trattore sulla statale Partinico-Alcamo: morto 62enne
Francesco Dioguardi, la vittima, era alla guida del mezzo pesante
Incidente mortale questa mattina all’alba fra un’auto e un trattore sulla strada statale 113 Partinico-Alcamo. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo pesante, Francesco Dioguardi di 62 anni. La collisione è avvenuta all’altezza dello svincolo di Grisì. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale.
