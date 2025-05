Scontro fra due auto a Villabate: 4 feriti

Nel Palermitano

Sono stati trasportati tutti al pronto soccorso del Buccheri La Ferla dai sanitari del 118

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente tra due vetture che si è verificato a Villabate (Palermo). Un’Audi Q3 si è scontrata con una Fiat Brava tra via Catalano Fonduta e via Giulio Cesare. Sull’Audi viaggiavano un giovane di 29 anni e un ragazzo di 18 anni. A bordo dell’altra auto un uomo di 55 anni e una donna di 56. Tutti e quattro sono stati trasportati al pronto soccorso del Buccheri La Ferla dai sanitari del 118.Le indagini sono condotte dai carabinieri. Eseguiti in ospedale gli esami alcolemici e tossicologici ai due guidatori.

