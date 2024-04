Scontro fra due auto lungo la Palermo-Catania: due feriti gravi

Nel Palermitano

Uno dei due feriti è una persona disabile. L'incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Villabate

Incidente stradale sull’autostrada A19 Palermo -Catania all’altezza dello svincolo di Villabate. Due auto si sono scontrate e una ha cappottato. Nella vettura c’era una persona disabile e una donna. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i due feriti molto gravi dall’abitacolo e affidarli ai sanitari del 118 che li hanno trasportati all’ospedale Civico entrambi in codice rosso.Oltre ai pompieri e al personale del 118 sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per stabilire le responsabilità.

