Scontro fra due auto lungo la “Ragusana”: due feriti

Viabilità

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico

A causa di un incidente, la strada statale 194 «Ragusana» è provvisoriamente chiusa al traffico a Modica, all’altezza del km 98,100. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente; due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Fino al ripristino della regolare viabilità, la circolazione da Marina di Modica in direzione Modica è indirizzata sulla E45 Cas. Il traffico proveniente da Ragusa è invece deviato sulla viabilità locale di Modica all’altezza di località Sacro Cuore.

