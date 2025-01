Scontro fra due auto nel Nisseno: un morto e due feriti

Viabilità

L'incidente si è verificato sulla strada statale 189 «Della Valle dei Platani», all’altezza del km 44,700

Un uomo di circa 50 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due automobili a Campofranco, in provincia di Caltanissetta, sulla strada statale 189 «Della Valle dei Platani», all’altezza del km 44,700. La strada al momento è chiusa in entrambe le direzioni e il traffico viene deviato sulla viabilità provinciale.

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso che ha trasportato uno dei due feriti all’ospedale Sant’Elia, in codice giallo. L’altro ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Agrigento. E’ intervenuta la polizia stradale da Palermo e i carabinieri per la viabilità, oltre che i vigili del fuoco e le squadre di Anas.

